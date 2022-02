"Brasil não concorda com a invasão do território ucraniano", diz Mourão nesta quinta-feira (24)

O vice-presidente Hamilton Mourão se manifestou sobre a invasão da Rússia à Ucrânia, nesta quinta-feira (24), na chegada ao Palácio do Planalto. Ele defendeu que o Brasil não está neutro e que o país não concorda com os ataques.

Hamilton Mourão Vice-presidente do Brasil O Brasil não está neutro. O Brasil deixou muito claro que ele respeita a soberania da Ucrânia. Então, o Brasil não concorda com uma invasão do território ucraniano. Isso é uma realidade.

Hamilton Mourão, que é general da reserva, avalia o ataque russo, que define como uma 'tragédia'. "A gente tem que olhar sempre a história. A história ela ora se repete como farsa, ora se repete como tragédia. Nessa caso ela está se repetindo como tragédia", respondeu Mourão.

>> Conflito entre Rússia e Ucrânia: acompanhe em tempo real

Bolsonaro não se pronuncia

O presidente Jair Bolsonaro, que fez viagem oficial à Rússia na semana passada, ainda não se pronunciou sobre o assunto. Em reunião com Putin, havia afirmado que é "solidário à Rússia", sem detalhar ao que se referia essa solidariedade. Com a declaração, Bolsonaro provocou atritos que atingem a diplomacia brasileira, em especial com os Estados Unidos.

O Palácio do Itamaraty publicou uma nota em que diz que o Brasil "apela" para o fim das hostilidades na Ucrânia na manhã desta quinta-feira (24).

"O Brasil apela à suspensão imediata das hostilidades e ao início de negociações conducentes a uma solução diplomática para a questão, com base nos Acordos de Minsk e que leve em conta os legítimos interesses de segurança de todas as partes envolvidas e a proteção da população civil", afirmou o Ministério das Relações Exteriores.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil