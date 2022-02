Camilo Santana comenta conflito entre Ucrânia e Rússia: "guerra significa dor, morte e sofrimento"

O governador do Estado do Ceará, Camilo Santana, utilizou as redes sociais na manhã desta quinta-feira (24) para comentar sobre o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que escalou ainda esta madrugada com explosões em Kiev.

"Guerra significa dor, morte e sofrimento. Será sempre o pior caminho. Rogo a Deus que esse conflito entre Rússia e Ucrânia tenha logo um fim, com a retomada do diálogo que leve ao caminho do respeito e da paz", escreveu Camilo.

Legenda: Camilo se pronunciou sobre o conflito nas redes sociais Foto: reprodução/Twitter

Invasão da Ucrânia

Horas atrás, no início desta quinta, a Rússia invadiu a Ucrânia em uma ofensiva militar pelo país. Ataques e explosões foram relatos em várias cidades do território ucraniano, inclusive em Kiev, capital do país.

Segundo informações divulgadas pela Ucrânia a agências internacionais, dez regiões do país já teriam sido atacas, com alvos prioritários sendo distribuídos pelos aeroportos no território ucraniano.