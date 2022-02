Ucrânia declara ataque da Rússia ao país durante a madrugada desta quinta-feira

Durante a madrugada desta quarta-feira (24), a Ucrânia declarou que o ataque da Rússia teve início em seu país. Conforme anunciado em plantão da Globo, agências de notícia relataram explosões em Kiev, capital da Ucrânia, assim como em uma cidade russa próxima à fronteira.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin já havia autorizado operação especial no leste da Ucrânia. O presidente havia pedido aos soldados ucranianos para depor as armas. "A verdade está do nosso lado. Os objetivos serão atingidos", declarou.

Plantão da Globo anunciando que a guerra entre Rússia e Ucrânia começou. Primeiras explosões já foram ouvidas na Ucrânia: pic.twitter.com/tly9lxV4Gz — Cristiano Santos (@cristianocssp) February 24, 2022

Putin autorizou, às 23h57 da última quarta-feira (23), a operação especial em Donbass, no leste da Ucrânia. De acordo com o g1, o presidente chegou a declarar que “os conflitos entre a Rússia e as forças ucranianas são inevitáveis, é apenas uma questão de tempo”.

Ele ainda disse que seu país não iria tolerar o que chamou de "ameaças da Ucrânia" e alertou contra a interferência estrangeira.

Pouco após o anúncio de Putin, começaram relatos na imprensa de sons de explosões e artilharia nas cidades ucranianas de Kharkiv e Kiev.

ANÚNCIO DE PUTIN

Em meio ao anúncio, o presidente russo disse às forças ucranianas para depor as armas e retornar para casa, de acordo com as agências de notícias estatais RIA-Novosti e TASS.

Vladimir Putin Presidente da Rússia "Toda responsabilidade será do regime da Ucrânia. Todas as decisões já foram tomadas. É necessário se adaptar as mudanças que aconteçam. A verdade está do nosso lado. Os objetivos serão atingidos".

O presidente russo ainda ressaltou que a responsabilidade por qualquer derramamento de sangue em potencial recairá na consciência do governo ucraniano. Além disso, compartilhou a confiança dos militares russos para cumprir seu dever.

