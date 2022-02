Confira sanções que Rússia pode sofrer com invasão à Ucrânia

Algumas sanções estão sendo impostas à Rússia, antes com finalidade de evitar um confronto com a Ucrânia, agora para que as tropas russas recuem ou não deem continuidade aos ataques. As informações são da BBC News.

Os Estados Unidos, por exemplo, anunciaram sanções na última terça-feira (22) na tentativa de prejudicar a capacidade russa de financiar esforços militares. A Casa Branca informou também que poderia impor sanções mais amplas.

Entre as sanções já impostas estão:

dois bancos estatais, que os EUA dizem serem fundamentais para o setor de defesa da Rússia, não poderão mais fazer negócios nos EUA ou acessar seu sistema financeiro.

cinco pessoas descritas como parte do círculo íntimo de Putin foram punidas.

restrições foram colocadas em acordos com os EUA envolvendo a dívida nacional da Rússia.

americanos estão proibidos de fazer negócios em Luhansk e Donetsk.

Segundo as informações, a União Europeia está sancionando 27 indivíduos e organizações russas, incluindo bancos. A UE também está limitando o acesso aos mercados de capitais europeus e proibindo o comércio entre a União Europeia e as regiões controladas pelos rebeldes.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou sanções contra cinco bancos russos e três bilionários russos. Já alguns parlamentares do Reino Unido querem que o governo seja ainda mais duro.

Legenda: Bombeiros tentar controlar incêndio em um prédio após bombardeios na cidade de Chuguiv, no leste da Ucrânia Foto: Aris Messinis/AFP

Cerca de 351 membros da Duma da Rússia, a câmara baixa do Parlamento, também são alvos de sanções.

Caso os ataques persistam, a Rússia pode enfrentar sanções mais duras como a exclusão do país do serviço global de mensagens financeiras Swift, que é usado por milhares de instituições no mundo inteiro. Apesar de que é improvável que medida seja adotada como resposta imediata, pois geraria um custo econômico para países como EUA e Alemanha.

A proibição de usar dólar americano, por parte dos EUA, para transações financeiras traria impacto na economia da Rússia já que a maior parte de suas vendas de petróleo e gás são em dólares, o que pode prejudicar o comércio exterior russo.

Bloqueio de bancos

A Rússia tem reservas de mais de US$ 630 bilhões, cerca de R$ 3,1 trilhões, em seu banco central para se proteger contra choques econômicos caso os EUA coloquem bancos russos em uma lista negra, tornando quase impossível para eles realizarem transações internacionais.

Moscou teria que socorrer os bancos e fazer o que pudesse para evitar o aumento da inflação e a queda da renda no país. Isso, porém, prejudicaria investidores ocidentais com dinheiro nesses bancos.

Alta tecnologia e energia

O Ocidente poderia restringir a exportação de commodities de alta tecnologia para a Rússia, isso afetaria não apenas os setores de defesa e espaço da Rússia, mas toda a sua economia.

A economia da Rússia é extremamente dependente da venda de gás e petróleo ao exterior. Isso pode encarecer o gás na Europa. A Alemanha, por exemplo, depende da Rússia para um terço de seu fornecimento de gás.

Legenda: Os anúncios representam o capítulo mais recente na escalada de tensões entre Ucrânia e Rússia Foto: AFP

O que é uma sanção

Uma sanção é uma penalidade imposta por um país contra outro, muitas vezes para impedi-lo de agir de forma agressiva ou infringir a lei internacional.

Sanções geralmente são feitas para prejudicar a economia de um país ou as finanças de determinados indivíduos, como políticos importantes. Elas estão entre as medidas mais duras que as nações podem adotar ao declarar guerra.

Conflito Rússia x Ucrânia

Depois de algumas semanas de ameaçando invadir a Ucrânia, forças militares da Rússia cruzaram diversos pontos da fronteira entre os países na madrugada desta quinta-feira (24). Agências de notícia relataram que explosões foram ouvidas em Kiev, capital ucraniana.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo