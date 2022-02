Rússia e Ucrânia hoje, sábado (26): acompanhe as últimas notícias em tempo real

O conflito entre Rússia e Ucrânia segue acontecendo apesar do registro de pelo menos X mortos e Y feridos. Na sexta-feira, o Ministério da Defesa da Ucrânia chegou a orientar aos moradores do país a atacarem russos com coquetéis molotov e os denunciarem à polícia.

Essa recomendação foi realizada após o órgão confirmar o registro de infiltração de forças especiais russas na periferia de Kiev, capital da Ucrânia.

Radiação em Chernobyl

Em meio às tensões no leste europeu, os níveis de radiação da extinta usina nuclear de Chernobyl registraram aumento na sexta-feira (25). Especialistas da agência nuclear da Ucrânia e o Ministério do Interior não forneceram níveis exatos de radiação. As informações são do jornal O Globo.

De acordo com os especialistas, a mudança se deve ao movimento de equipamentos militares pesados na área, levantando poeira radioativa no ar. "A radiação começa a aumentar. Não é crítico para Kiev por enquanto, mas estamos monitorando", afirmou o Ministério do Interior.

