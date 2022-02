Ministério da Defesa da Ucrânia pede para moradores atacarem russos com coquetéis molotov

Os moradores da Ucrânia foram orientados pelo Ministério da Defesa, nesta sexta-feira (25), a atacarem russos com coquetéis molotov e os denunciarem à polícia. O órgão confirmou ainda que já existe registro de infiltração de forças especiais do país rival na periferia de Kiev, como no bairro de Obolon.

"Pedimos aos cidadãos que nos informem sobre os movimentos do inimigo, façam coquetéis molotov, neutralizem o ocupante!", escreveu o órgão em mensagem pública.

Com combates dentro e ao redor da capital, o exército russo apertou o cerco à região. As tropas informaram sobre o disparo de mísseis visando Kiev, mas dois projéteis em voo foram destruídos pelas forças de segurança da Ucrânia.

De acordo com o prefeito da cidade, Vitali Klitschko, os disparos feriram três pessoas, uma delas com gravidade, em uma área residencial ao sudeste da capital.

As forças ucranianas também relataram combates contra unidades blindadas russas em duas localidades ao norte de Kiev, Dymer (45 km) e Ivankiv (80 km).

"Esta noite, eles começaram a bombardear bairros civis. Isso nos lembra (a ofensiva nazista) de 1941", declarou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em um vídeo nas redes sociais, pronunciando esta frase em russo, para chamar a atenção dos cidadãos russos.

O líder elogiou o "heroísmo" dos ucranianos diante de uma invasão que, segundo ele, já deixou 137 mortos e 316 feridos do lado ucraniano, e garantiu que seus soldados estão fazendo "todo o possível" para defender o país.

"A Rússia terá que falar conosco mais cedo ou mais tarde", acrescentou. "Quanto mais cedo essa conversa começar, menores serão as perdas para a própria Rússia".

