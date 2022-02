Radiação aumenta em Chernobyl após tomada de usina pelos russos

Os níveis de radiação da extinta usina nuclear de Chernobyl registraram aumento nesta sexta-feira (25). Especialistas da agência nuclear da Ucrânia e o Ministério do Interior não forneceram níveis exatos de radiação. As informações são do jornal O Globo.

De acordo com os especialistas, a mudança se deve ao movimento de equipamentos militares pesados na área, levantando poeira radioativa no ar. "A radiação começa a aumentar. Não é crítico para Kiev por enquanto, mas estamos monitorando", afirmou o Ministério do Interior.

O Ministério da Defesa russo afirmou que o nível de radiação é normal e que vai mandar paraquedistas para garantir a posse da usina nuclear e segurança do local.

Chernobyl tomada pela Rússia

Após o registro de combates perto do depósito de resíduos nucleares de Chernobyl, um dos lugares mais radioativos do mundo, o conselheiro da Presidência da Ucrânia, Mykhailo Podolyak, informou que a usina nuclear foi capturada pelas forças russas na última quinta-feira (24).

O local, ainda radioativo, foi palco do pior acidente nuclear do mundo em 1986, e fica cerca de 100km da capital Kiev.

