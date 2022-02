Grupo hacker 'Anonymous' declara guerra cibernética contra a Rússia

O grupo hacker 'Anonymous' afirmou que está oficialmente em guerra cibernética contra a Rússia. O anúncio foi dado nesta quinta-feira (24), por meio de suas redes sociais, em meio ao cenário de tensão no leste europeu.

Com o anúncio da guerra com o governo russo, o grupo também assumiu responsabilidade por suposto ataque contra páginas do Kremlin e da emissora russa RT.

The Anonymous collective is officially in cyber war against the Russian government. #Anonymous #Ukraine — Anonymous (@YourAnonOne) February 24, 2022

Na publicação, declarou: "O coletivo Anonymous está oficialmente em guerra cibernética contra o governo russo".

ATAQUE ESTADUNIDENSE

Após crise entre Rússia e Ucrânia, o presidente Joe Biden recebeu opções para os Estados Unidos (EUA) realizar ataques cibernéticos maciços, projetados para interromper a capacidade da Rússia de sustentar suas operações militares na Ucrânia.

Algumas propostas à inteligência dos EUA e aos guerreiros cibernéticos militares contemplam o uso de armas cibernéticas americanas em uma escala maior do que de costume. Dentre as opções, estão:

Interromper a conectividade da Internet em toda a Rússia;

Desligar a energia elétrica

Adulterar os interruptores da ferrovia para dificultar a capacidade da Rússia de reabastecer suas forças

A informação foi dada por dois oficiais de inteligência dos EUA, sendo um agente de inteligência ocidental e outra pessoa informada sobre o assunto. Ambos apontam que nenhuma decisão final foi tomada.