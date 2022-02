Biden recebe planos para ataques cibernéticos maciços contra a Rússia, como descarrilar trens

Em meio à crise no leste europeu, o presidente Joe Biden recebeu opções para os Estados Unidos (EUA) realizar ataques cibernéticos maciços, projetados para interromper a capacidade da Rússia de sustentar suas operações militares na Ucrânia.

De acordo com o portal NBC News, a informação foi dada por dois oficiais de inteligência dos EUA, sendo um agente de inteligência ocidental e outra pessoa informada sobre o assunto. Ambos apontam que nenhuma decisão final foi tomada.

No entanto, detalham algumas propostas à inteligência dos EUA e aos guerreiros cibernéticos militares, que contemplam o uso de armas cibernéticas americanas em uma escala maior do que de costume. Dentre as opções, estão:

Interromper a conectividade da Internet em toda a Rússia;

Desligar a energia elétrica

Adulterar os interruptores da ferrovia para dificultar a capacidade da Rússia de reabastecer suas forças

"Você pode fazer de tudo, desde diminuir a velocidade dos trens para que eles caiam dos trilhos”, disse um dos oficiais de inteligência do país.

O Comando Cibernético dos EUA, a Agência de Segurança Nacional, a CIA e outras agências teriam um papel a desempenhar nas operações, disseram as fontes.

AÇÕES PREVENTIVAS

Essas opções representam respostas preventivas à invasão da Ucrânia pela Rússia, independentemente da Rússia lançar seus próprios ataques cibernéticos aos EUA em retaliação às sanções.

Os agentes explicaram que a maioria dos possíveis ataques cibernéticos são projetados para interromper, mas não destrui. Assim, não seria considerado como um ato de guerra dos Estados Unidos contra a Rússia, já que a ideia seria prejudicar as redes, a invés das pessoas.

Apesar disso, as fontes detalharam ao portal estadunidense que EUA não reconheceriam publicamente a realização das operações.

A Casa Branca não respondeu inicialmente a um pedido de comentário. Após a publicação, Emily Horne, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, disse em um comunicado: “Este relatório é totalmente fora de base e não reflete o que está realmente sendo discutido de qualquer forma”.

AÇÕES ESTADUNIDENSES

Dentre uma das ações de uso mais significativo da capacidade cibernética estadunidense está o ataque Stuxnet ao programa nuclear iraniano de 2007 a 2010. Nessa ocorrência, o Estados Unidos utilizaram malware de computador para causar danos físicos maciços.

Além disso, ainda conforme a NBC News, os EUA estão preparando as bases há anos para possíveis operações cibernéticas contra Rússia, China e outros adversários. Esses países fizeram o mesmo nas redes de infraestrutura estadunidenses.

James Lewis Especialista cibernético do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais “As armas cibernéticas serão usadas de uma maneira que não usamos outras armas. Isso nos dá opções que não tínhamos antes.”

Ainda assim, a escala é incomparável diante do que pode acontecer no possível ciberataque contra a Rússia. A reportagem não especificou sobre o que Biden pretende fazer.

