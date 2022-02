'Ele tem ambições maiores, ele quer restabelecer a antiga União Soviética', diz Biden sobre Putin

Na entrevista coletiva desta quinta-feira (24) na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, declarou que nunca subestimou Vladimir Putin e que presidente da Rússia tem ambições maiores do que a Ucrânia.

"Ele tem ambições muito maiores, ele quer reestabelecer a antiga União Soviética, é sobre isso que estamos falando. Eu acho as suas ambições são completamentes contrárias ao resto do mundo", garante o presidente norte americano.

Questionado por uma repórter se Biden acredita que Putin vai além da Ucrânia, presidente dos Estados Unidos afirma categoricamente que sim e reafirma que nunca subestimou o presidente russo, "Eu nunca o subestimei, eu li quase tudo o que ele escreveu. Você ouviu o discurso que ele fez, as razões para invadir à Úcrânia", declarou Joe Biden.

Ruptura entre Estados Unidos e Rússia

Segundo o chefe de estado americano, Putin atacou os princípios da paz mundial e que este é um momento perigoso para a Europa. O democrata ainda confirmou que agora existe uma ruptura total entre os dois países. "Agora há uma ruptura total nas relações Estados Unidas-Rússia se ele continuar nesse caminho" afirmou.

Invasão da Ucrânia

A tensão máxima no leste europeu, devido a invasão russa ao teritório ucraniano, fez com que o chefe de estado do país mais poderoso do mundo desse uma entrevista coletiva nesta quinta-feira (24). Biden falou das sações impostas à Rússsia e que EUA irá defender os aliados da Otan no leste europeu.

