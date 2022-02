Quais produtos podem ficar mais caros com guerra entre Rússia e Ucrânia?

Com a forte interligação entre os mercados, o confronto entre Rússia e Ucrânia pode gerar sismos que impactarão produtos básicos do nosso dia a dia no Brasil, como o pão, por conta do trigo produzido na Rússia e importado, e a gasolina, em razão da alta no barril do petróleo.

Alguns dos itens podem sofrer aumentos e outros, reduções, como explica Ricardo Coimbra, integrante da Academia Cearense de Economia. "Essa crise pode gerar instabilidade nos preços de diversos produtos — como já vem gerando", pontua o especialista.

"Já está afetando o preço do minério, isso impacta nossas empresas exportadoras; afeta o preço do barril do petróleo, que já vem subindo e chegando ao patamar em torno de US$ 100 o barril", enumera Coimbra.

Na semana passada, o minério de ferro sofreu uma das mais acentuadas desvalorização da história, beirando os 20%.

Em contrapartida, em razão da forte relação Brasil-Rússia na exportação de carnes, o economista prevê que é possível haver barateamento do produto no mercado interno, caso haja um embargo considerável dessa mercadoria em um eventual cenário de guerra entre as duas nações europeias.

Preocupação no agronegócio

Já Larry Carvalho, advogado especializado em transportes, infraestrutura e commodities, mostra-se preocupado com a escassez de fertilizantes, a qual pode gerar uma reação em cadeia em inúmeros produtos do agronegócio.

"A Rússia é um dos principais players, e o Brasil é bastante dependente da importação de fertilizante. Eventual embargo econômico pode prejudicar bastante o Brasil", comenta, acrescentando que o agronegócio já está tenso com este cenário.

Veja alguns itens que podem ser impactados:

Podem subir

Pão e demais derivados do trigo

Milho e produtos derivados

Combustíveis

Fertilizantes

Diversos produtos do agronegócio, como frutas

Podem cair

Minério de ferro e derivados

Carnes