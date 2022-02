Em Kiev, milhares de pessoas tentam deixar a capital após invasão da Rússia

Uma cena de caos acontece nas primeiras horas desta quinta-feira (24) em Kiev, capital da Ucrânia. Milhares de moradores de Kiev tentam deixar a cidade após a Rússia começar a invadir diversas partes do país.

Agências de notícia internacionais captaram imagens do trânsito congestionado na cidade, principalmente nos corredores de acesso às saídas da capital. Inúmeras filas nos postos de combustíveis e supermercados foram registradas. Pessoas tentam fazer estoque de mantimentos, temendo a instabilidade dos próximos dias.

Milhares de pessoas também lotam as estações de ônibus e trens do metrô, a maioria carregando com muita bagagem.

Fechamento do espaço aéreo ucraniano

O Ministério da Infraestrutura da Ucrânia anunciou o fechamento do espaço aéreo do país "por causa do alto risco de segurança", interrompendo o tráfego civil logo após a meia-noite.

Internautas acompanham a movimentação do espaço aéreo ucraniano no site Flight Radar, que disponibiliza a visualização de aviões do mundo todo, em tempo real, através de mapas.

Legenda: Espaço aéreo da Ucrânia vazio durante ataque da Rússia Foto: Reprodução/Flight Radar

Pronunciamento da presidência da Ucrânia

O presidente Volodymyr Zenlensky anunciou a adoção da lei marcial, quando regras militares substituem as leis civis comuns de um país, e pediu calma aos cidadãos.

Volodymyr Zenlensky presidente da Ucrânia Caros cidadãos ucranianos, esta manhã o presidente Putin anunciou uma operação militar especial em Donbas. A Rússia realizou ataques contra nossa infraestrutura militar e nossos guardas de fronteira. Ouviram-se explosões em muitas cidades da Ucrânia. Estamos introduzindo a lei marcial em todo o território do nosso país. Há um minuto, tive uma conversa com o presidente Biden. Os EUA já começaram a unir o apoio internacional. Hoje cada um de vocês deve manter a calma. Fique em casa se puder. Nós estamos trabalhando. O exército está trabalhando. Todo o setor de defesa e segurança está funcionando. Sem pânico. Nós somos fortes. Estamos prontos para tudo. Vamos vencer todos porque somos a Ucrânia

Fortes explosões foram ouvidas em Kiev

Durante a madrugada desta quinta-feira (24), a Ucrânia declarou que o ataque da Rússia teve início em seu país. Conforme anunciado em plantão da Globo, agências de notícia relataram que explosões foram ouvidas em Kiev, capital da Ucrânia.

Próximo das 1h30 da madrugada, no horário de Brasília, a Ucrânia ainda acrescentou que cerca de dez regiões do país já foram atacadas. Os aeroportos estão sendo os alvos prioritários.

Segundo jornalista da AFP, fortes explosões foram ouvidas nesta quinta-feira no centro de Kiev e em outras cidades ucranianas depois do presidente russo, Vladimir Putin, anunciar a operação militar contra a Ucrânia.