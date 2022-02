Quem é o presidente da Ucrânia? Conheça o líder Volodymyr Zelensky

Sem experiência política ou militar, foi apenas em 2018 que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, passou a ser mais conhecido pelo público no âmbito político. Antes disso, registrava uma trajetória marcada por trabalhos humorísticos como ator, cantor e comediante.

Devido à sua trajetória política mais recente, precisou se adaptar a essa nova realidade após se tornar o líder mais jovem da Ucrânia aos 41 anos, em 2019.

Apesar de sua carreira mais recente, Zelensky tem demonstrado calma em meio ao cenário de crise. Com uma postura firme, orientou os cidadãos ucranianos a não entrarem em pânico. Além disso, também chegou a convocar ao alistamento e à doação de sangue.

CARREIRA DE ATOR

Antes disso, o atual presidente da Ucrânia chegou a ser vencedor do "Dança dos famosos" local, em 2006. Zelinski começou na TV nos anos 1990, participando do jogo televisivo de perguntas e respostas "KVN". O cantor e humorista, também frequentou distintos programas humorísticos na TV.

Em 2018, Zelensky ganhou destaque na sociedade ucraniana ao interpretar um professor de história, que chegava cargo de presidente da república por acaso, na série "O servidor do povo", da Netflix, transmitida no canal 1+1.

Conforme o portal Extra, o ator decidiu apostar na popularidade do personagem, no movimento anti-política e na força das redes sociais, durante sua candidatura. Assim, venceu o segundo turno das eleições com mais de 70 por cento dos votos.

A candidatura foi anunciada em 2018, durante um programa de TV do canal 1+1. Em seu discurso, brincou com as fronteiras entre política e entretenimento, declarando que fazia um espetáculo ao invés de um comício. "Até porque vocês pagaram ingresso, e comício pago não existe", disse na época.

INCIDENTES DIPLOMÁTICOS

Ainda segundo o Extra, Zelenski esteve envolvido em incidentes diplomáticos com a Rússia antes mesmo de sua eleição.

O canal russo TNT, que exibia "O servidor do povo", censurou uma piada com Putin em uma cena das cenas do programa. Após o caso, o programa chegou a ser tirado do ar por razões de "marketing", segundo a emissora.

Já quando Zelensky assumiu a presidência, precisou lidar com separatistas pro-Rússia e outras tensões com o país vizinho. Em encontro com Vladimir Putin, assinou um acordo de cessar-fogo.

Muitos conterrâneos consideravam Zelensky ingênuo diante de Putin, assim como seu personagem na série da Netflix. Agora, Zelensky está no centro da mais grave crise europeia desde a Guerra Fria.

SÉRIE QUE PREVIU O FUTURO

Em meio às eleições de 2019, a série "O servidor do povo" lançava a terceira temporada. Aproveitando a popularidade do programa, Zelinsky utilizou o título no partido homônimo fundado por ele.

A série utilizava tom de sátira e humor absurdo para fazer piada com a política ucraniana. Seus alvos costumavam ser a corrupção, a burocracia e a oligarquia local, além de outras mazelas enfrentadas pelo país desde a sua independência.

No mesmo ano, o canal 1+1 também transmitiu um documentário sobre Ronald Reagan, com narração do próprio Zelinsky. A produção contava a história do ator que se tornou presidente dos Estados Unidos.

