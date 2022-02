Em vídeo comovente, pai chora ao despedir da filha antes de se juntar às Forças Armadas da Ucrânia

Após decreto do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, as forças armadas do país começaram a recrutar reservistas para combater a ofensiva militar da Rússia. Nesta quinta-feira (24), parte do processo de alistamento comoveu a 'web' ao mostrar um pai se despedindo da filha antes de se juntar ao exército ucraniano.

A cena foi registrada pelo jornalista Ali Özkök, que cobre o conflito pela rede turca TRT. As imagens mostram o ucraniano indo às lágrimas ao se despedir da família, especialmente da filha pequena.

"Após o início da operação militar da #Rússia contra a Ucrânia, a mobilização foi declarada na #Ucrânia. Um pai ucraniano que se juntou ao exército caiu em prantos ao se despedir de sua filha", disse o jornalista em um post no Twitter.

Em outra publicação, o jornalista mostrou na capital Kiev o tamanho da fila de voluntários para ajudar o exército da Ucrânia.

🇺🇦⚡️🇷🇺 Mobilization of fighters is underway in Kiev. #Ukraine pic.twitter.com/6n7nScEbV0 — Ali Özkök (@Ozkok_A) February 24, 2022

Em comunicado na quarta-feira (23), as Forças Armadas da Ucrânia informaram que começaram a recrutar reservistas com idades entre 18 e 60 anos. O período máximo de serviço militar no país é de um ano.

Nesta quinta-feira (24), após a invasão da Rússia, o presidente ucraniano Volodmir Zenlenski adotou em todo seu território a lei marcial- quando regras militares substituem as leis civis comuns de um país.

"A Rússia lançou uma invasão em larga escala da Ucrânia e está atacando cidades com armas, disse o ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, em um tuíte nesta quinta-feira. O chanceler disse que a Ucrânia precisa de armas e ajuda humanitária para responder à agressão russa.

