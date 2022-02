Tiago se chateia por não participar de prova do líder e comenta vontade de gastar toda água da casa

O ator Tiago Abravanel ficou chateado por não ter sido escolhido por nenhum outro confinado para participar da prova do líder no Big Brother Brasil (BBB) 22, na quinta-feira (25). Por não consegui formar uma dupla, ele foi eliminado da dinâmica.

O neto de Silvio Santos ficou na sala da casa com a sister Larissa, lesionada na festa do líder. Conversando com a influenciadora, o ator citou um ato de revolta contra os demais confinados: colocar todos os brothers no 'tá com nada'.

A dinâmica consiste em deixar todos os participantes na xepa, em uma dieta de goiabada, arroz e feijão apenas.

"Ai, como eu queria ter coragem para virar e falar assim: 'Ah é? Agora eu vou ser o vilão dessa casa... Ninguém me escolheu? Então vai ficar todo mundo no 'Tá Com Nada'. Vou gastar a água da casa inteira agora...', declarou. Larissa pediu para que o brother não fizesse isso.

Com oito horas de dinâmica, a prova do líder foi vencida por Paulo André e Pedro Scooby. Os dois saíram vitoriosos após Jade Picon fazer xixi nas calças e ser eliminada junto com sua dupla, Laís.

