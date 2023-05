Anitta posta foto usando microbiquíni vintage da Chanel de R$ 7 mil na véspera do MET Gala

A cantora Anitta chamou atenção dos usuários das redes sociais com uma foto, no domingo (29). A carioca surgiu em publicação no Instagram com um microbiquíni vintage da marca Chanel.

A peça é considerada um clássico de Karl Lagerfeld para a coleção de primavera da Chanel de 1996.

Veja look completo:

Legenda: Anittaa escreveu na legenda da foto: 'eu amo um momento vintage' Foto: Reprodução/Instagram

O top é formado por dois círculos pretos que carregam a logo da marca ao centro, eles cobrem as aréolas dos seios e sãos sustentados por fios pretos.

Segundo o portal Uol, a peça é avaliada em cerca de R$ 7 mil.

No Instagram da cantora, a foto ganhou mais de um milhão de curtidas e 17,8 mil comentários.