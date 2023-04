Matuê revela porque havia parado de lançar músicas e diz quanto vai receber por 'Conexões de Máfia'

O cantor Matuê chamou atenção das redes sociais neste sábado (29). O cearense usou o Twitter para contar o motivo que fez ele demorar a divulgar novas músicas nas plataformas digitais.

"Eu tinha parado de lançar música até renegociar o meu contrato de distribuição e royalties. Por isso eu demorei", revelou o cearense em tweet.

Veja trecho de "Conexões de Máfia":

Em seguida, o trapper revelou quanto vai receber a partir do lançamento de "Conexões da Máfia".

Matuê Trapper Hoje, faço 85% dos royalties sobre todos os meus lançamentos, mesmo dentro de uma major.Ou seja, amanhã podem papocar o play que a maior parte do dinheiro tá indo pro bolso dos artistas

Por fim, ele ressaltou o que virá de trabalho em uma segunda postagem: "consequentemente, mais lançamentos".

O cearense Matuê faz parte do casting dos cantores da gravadora Sony Music do Brasil.

Primeiro feat internacional

Depois de um longo período sem novas músicas, ele lança "Conexões de Máfia" neste domingo (30).

Para atiçar os fãs, um trecho de 45 segundos do clipe "Conexões da Máfia" foi lançado na segunda-feira (24). A parceria com Rich The Kid é uma das mais aguardados pelo público dos gêneros trap, rap e hip-hop.

Com uma estética que remete a grandes produções cinematográficas americanas, o teaser de “Conexões de Máfia” te transporta para um cenário cinematográfico

“Conexões de Máfia” é uma canção que fala sobre a luta pelo sucesso e riqueza, além de abordar temas filosóficos como a natureza do mal e o valor da vida.

A produção audiovisual será lançada na noite deste domingo (30), às 21h, nas plataformas digitais.