Anitta celebra contrato com nova gravadora: ‘novo capítulo da minha vida’

A cantora Anitta celebrou o novo contrato com a Republic Records, gravadora vinculada à multinacional Universal Music, na quinta-feira (27), após a saída polêmica da Warner Music.

Em post no Instagram, ela falou sobre a nova fase. “Entrando em um novo capítulo da minha vida. Sou muito grata por tudo que tem acontecido na minha vida nos últimos dias. Estou pronta para vocês, Republic Records”, escreveu.

Desde a última semana, a imprensa internacional apontava que Anitta assinaria com a gravadora, mas a confirmação veio somente ontem. A Republic Records tem em seu time grandes artistas como Ariana Grande, Nick Minaj, Drake, Taylor Swift e The Weeknd.

Nos comentários do post, Anitta foi parabenizada por outros artistas, como Maluma. “Let’s Go”, escreveu ele.

11 anos

Antes de assinar com a Republic Records, Anitta deixou a Warner Music após 11 anos de parceria. Ela estava insatisfeita com o contrato, e havia deixado isso claro inclusive com postagens nas redes sociais.