Anitta assina com gravadora Republic Records, diz site

A cantora Anitta assinou contrato com a gravadora Republic Records, um dos braços da Universal Music. A informação foi confirmada pelo portal estadunidense Variety.

Anitta encerrou o contrato com a gravadora Warner Music no início de abril, após uma série de desentendimentos com a empresa. Ela havia assinado com a Warner Music nos Estados Unidos em 2020 e renovado com a Warner Music Brasil em 2013.

A cantora não se pronunciou sobre a nova gravadora até o momento. A Republic Records também não divulgou o contrato ou colocou Anitta na lista de artistas agenciados.

Entre os cantores assinados pela Republic, estão The Weeknd, Ariana Grande, Taylor Swift, Post Malone, Drake, Nicki Minaj e John Legend.

Conflitos com a Warner Music

Anitta divulgou uma série de críticas públicas à Warner Music no começo de março. Ela explicitou que queria romper o contrato e pediu uma reunião com o CEO da gravadora.

“Neste Dia das Mulheres, no lugar de um post fofinho, eu gostaria que o CEO fizesse o que ele me prometeu há um mês, depois que perguntei quanto seria a multa de quebra de contrato e ele disse que isso não aconteceria”, disse Anitta.

Na ocasião, a cantora teve a foto usada no post alusivo ao Dia das Mulheres da gravadora. Em sua publicação, a cantora ainda aconselhou artistas mais novos a tomarem cuidado com tudo o que assinam.

Quando assinou o contrato com a Warner Music, foi determinado que a relação só poderia ser encerrado após o lançamento de quatro álbuns. "Porém, eles é que decidem qual álbum autorizam ser lançado e quando", pontuou Anitta em um dos tuítes com críticas.

Os detalhes do contrato da 'poderosa' com a Republic Records não foram divulgados.