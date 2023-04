Prima de MC Sabrina diz que família mentiu sobre desaparecimento da funkeira

Uma prima de MC Sabrina, funkeira que foi dada como desaparecida na última semana, usou as redes sociais para afirmar que a mãe e o padrasto da artista não estão falando a verdade a respeito do sumiço da cantora, que não aparecia publicamente desde agosto de 2022.

"Tem muito caroço nesse angu, e vamos continuar lutando para saber o que está acontecendo de verdade", disse Adaulayne, prima de Sabrina, por meio dos stories do Instagram.

Na última semana, amigos e fãs da artista sugeriram que ela estaria sendo vítima de cárcere privado e sendo forçada a utilizar substâncias químicas. A sugestão fez com que a mãe da cantora, Maria Luiza, negasse o fato, na última segunda-feira (17), e afirmasse que a filha está enfrentando uma depressão, além de problemas financeiros.

"A polícia veio aqui, viu a casa, viu que é só um quarto, e que não tem negócio nenhum de tranca na porta", afirmou Maria Luzia. "Os policiais ainda viram a Sabrina na praia. Ela vai direto à praia", concluiu a mãe da cantora.

Administradores das redes da artista publicaram uma nota ressaltando que consideram mentirosa a acusação de que ela vem sendo mantida em cárcere privado.

Foto: Reprodução/Instagram

“Viemos por meio desta esclarecer que as acusações caluniosas de ‘cárcere privado e dopar’ a MC Sabrina não procedem. Poucos sabem, mas Sabrina foi diagnosticada com transtorno de bipolaridade ao qual a mesma está em tratamento no SUS. A mesma também realiza atividades físicas diárias próximo a sua residência”, diz a nota.

DESCRENÇA FAMILIAR

Adaulayne postou um vídeo no Instagram pedindo para que os fãs não levem a sério a versão da família. "Não acreditem em tudo o que vocês leem e veem no perfil dela, porque é 'caô'". Segundo Adaulayne, a funkeira é diagnosticada com esquizofrenia, o que contraria a mãe e o padrasto da artista que veicularam um laudo médico dizendo que Sabrina tem transtorno bipolar.

"Sei disso não é porque alguém me disse. Mas porque um médico a diagnosticou com esquizofrenia quando a acompanhei num hospital (um tempo atrás). Na última vez que meu pai falou com meu tio, ele também afirmou que ela tem esquizofrenia. Peço muito o esforço de vocês para colocarem hashtag e dar esse levante na vida da Sabrina, porque a gente vai tirar ela dessa", contou a prima da funkeira.

"A última vez que fui na casa dela, ela pedia pra ter um celular pra voltar a cantar. Não deixavam eu ficar sozinha com ela", completou Adaulayne nos comentários da mesma publicação.