Prisão preventiva de suspeito de divulgar fotos de Marília Mendonça é decretada no Distrito Federal

André Felipe de Souza Alves Pereira, de 22 anos, que divulgou fotos da cantora Marília Mendonça, teve a prisão preventiva decretada nesta terça-feira (18), após audiência de custódia, no Distrito Federal. O suspeito também já havia utilizado uma rede sociail para expor imagens de perícia dos sertanejos Gabriel Dinis e Cristiano Araújo no Instituto de Medicina Legal.

O celular de André já foi apreendido e passará por perícia, conforme informou o delegado Eduardo Fabbro, da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos. Agora, a investigação visa entender como o suspeito adquiriu as imagens.

A pena para o crime de vilipêndio de cadáver, crime de humilhação e desrespeito contra cadáver, pode variar entre um a três anos de prisão com pagamento de multa, segundo o artigo 212 do Código Penal.

Perfis que publicam essas imagens também podem violar as diretrizes e termos de uso das plataformas, que podem remover o conteúdo considerado ofensivo. Se não o fizerem, a família pode acionar a Justiça.

VAZAMENTO DAS FOTOS DE MARÍLIA

Na última quinta-feira (13), as fotos da autópsia do corpo de Marília Mendonça vazaram, e a equipe da cantora sertaneja se pronunciou, dizendo que estava "chocada" com o conteúdo.

Mãe de Marília, Dona Ruth se pronunciou, na sexta-feira (14), sobre o vazamento das fotos do corpo da filha. Em pedido para que imagens não sejam compartilhadas, ela afirmou que as redes não podem ser "terra sem lei". "Não respeitam a memória, não respeitam a dor da família", disse, ressaltando que toda a família está chocada.

O irmão da cantora, João Gustavo, relatou no mesmo dia que voltou a sofrer pela morte da irmã por conta do vazamento. "Estou revivendo tudo que passei, estou mal e completamente arrasado, peço que colaborem denunciando esses monstros que não tem nenhuma empatia pelo próximo! A justiça será feita da forma correta", escreveu no Twitter.