Irmão de Marília Mendonça se manifesta sobre vazamento: 'estou revivendo tudo que passei'

O irmão da cantora Marília Mendonça, João Gustavo, se manifestou, nesta sexta-feira (14), após o vazamento de fotos da autopsia dela. No Twitter, João pediu para não compartilharem as fotos e informou que a família segue tomando providências sobre o crime.

"Venho encarecidamente pedir para vocês que denunciem quem estiver compartilhando essas fotos vazadas, criamos um e-mail para que possamos receber todas as denúncias e tomar todas as providências necessárias. familiammparasempre9@gmail.com"

Leia mais É Hit Irmã de Cristiano Araújo lamenta vazamento de fotos de Marília; cantor também foi vítima de crime

João ainda contou que por conta deste crime, está sofrendo novamente a morte da irmã. "Estou revivendo tudo que passei, estou mal e completamente arrasado, peço que colaborem denunciando esses monstros que não tem nenhuma empatia pelo próximo! A justiça será feita da forma correta", escreveu no twitter.

VAZAMENTO DE FOTOS DE MARÍLIA MENDONÇA

As fotos da autópsia do corpo de Marília Mendonça vazaram nessa quinta-feira (13), e a equipe da cantora sertaneja se pronunciou, dizendo que está "chocada" com o conteúdo.

O advogado de Marília, Robson Cunha, declarou que já está pensando em quais medidas a equipe deve tomar diante da divulgação das fotos.

"É inconcebível que documentos exclusivos de um inquérito policial que corre em sigilo e com restrições de acessos tenham sido divulgados de forma irresponsável, desumana e criminosa. Isso é um fato gravíssimo e tanto o Estado quanto os agentes que divulgaram a imagem devem ser responsabilizados", disse Cunha.

Além disso, a assessoria da artista pediu para que imagens não sejam compartilhadas. “Por aqui não só estamos pedindo, mas suplicando para que não compartilhem este material", afirmou a assessoria, em nota.

Dona Ruth se pronuncia

Em vídeo, publicado na manhã de sexta-feira (14), a mãe da cantora, Dona Ruth, se pronunciou. Em pedido para que imagens não sejam compartilhadas, ela afirmou que as redes não podem ser "terra sem lei".

Legenda: Dona Ruth pediu pelo respeito à filha, ressaltando que espera a punição dos envolvidos no vazamento Foto: reprodução/Instagram

"Não respeitam a memória, não respeitam a dor da família", disse, ressaltando que toda a família está chocada. Além disso, ela também fez apelo por respeito em relação à Marília, que faleceu no dia 5 de novembro de 2021. "Não compartilhem isso, é crime, não deem Ibope para criminoso. Você vai estar cometendo um crime também", completou.

A mãe da artista ainda citou o filho de Marília, Léo. "Ele entende quando acontece alguma coisa. A família está chocada com tanta monstruosidade. O mundo não surpreende mais", reforçou ela.

Supostas fotos vazadas

Em novembro de 2021, supostas fotos de Marília Mendonça foram vendidas como sendo do corpo da cantora no Instituto Médico Legal (IML). No entanto, a assessoria de imprensa dela declarou que são falsas. Os registros que viralizaram apontaram que as imagens foram vendidas a R$ 20.

"Estão oferecendo fotos falsas. Felizmente não tem registro dela no IML", disse em nota a representação da sertaneja, na época.

MORTE DA CANTORA

Marília Mendonça morreu em uma queda de um avião de pequeno porte em novembro de 2021, no interior de Minas Gerais. A mãe da cantora, Dona Ruth, preferiu não se manifestar com relação ao assunto. Ela pediu apenas que as pessoas tenham respeito e empatia com a família.