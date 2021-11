Supostas fotos do corpo de Marília Mendonça no IML são falsas, diz assessoria

Fotos que estavam sendo vendidas como sendo do corpo de Marília Mendonça no Instituto Médico Legal (IML) são falsas, segundo confirmou a assessoria de imprensa dela. Os registros viralizaram nesta quinta-feira (11) e indicam que as imagens eram vendidas a R$ 20.

"Estão oferecendo fotos falsas. Felizmente não tem registro dela no IML", disse em nota a representação da sertaneja na tarde desta quinta.

Supostas fotos do corpo de Marília Mendonça eram vendidas

Marília morreu aos 26 anos no último dia 5 de novembro em um acidente de avião que matou outras quatro pessoas em Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais.

Legenda: Fotos são falsas Foto: Reprodução

"Tenho fotos do corpo da cantora Marília Mendonça no IML e necrotério. Cada foto 20 reais. Interessados me chamar", diz uma mensagem reproduzida na internet.

Investigação de acidente

A Polícia Civil de Minas Gerais ainda não conseguiu imagens da queda do avião que causou a morte da cantora e de outras quatro pessoas, na última sexta-feira (5), em Caratinga, interior do Estado. Conforme o delegado regional Ivan Lopes Sales, os peritos já realizaram buscas em câmeras de segurança instaladas próximas ao local, mas nenhuma continha imagens do acidente.

Próximo à cachoeira onde o avião caiu, existe um condomínio com residências equipadas com câmeras, mas elas não estavam voltadas para o ponto em que se deu o acidente.

As imagens ajudariam a polícia a entender a dinâmica dos fatos. Até o momento, o que se sabe por testemunhas e pela perícia preliminar é que o avião teria se chocado contra o cabo de transmissão de energia e perdido um dos motores, ficando descontrolado após o choque.

Ainda não se sabe, no entanto, porque o bimotor voava em altitude mais baixa que a necessária para transpor o obstáculo.

