Policial registrou em vídeo chegada de resgate a avião que caiu com Marília Mendonça; assista

Um dos policiais que atuaram no resgate das vítimas do acidente com Marília Mendonça registrou em vídeo a chegada da equipe ao avião. Uma das vítimas foi encontrada ainda com vida, segundo o agente. A aeronave caiu na tarde da última sexta-feira (5), e todas as pessoas a bordo morreram.

Conforme o portal Metrópoles, um dos agentes da primeira equipe da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) a chegar ao local do acidente relatou ter visto uma das vítimas "tremendo muito" enquanto tentava abrir a porta do avião.

“Dá para ver o braço, só o antebraço ali”, indica um agente. Outro, em seguida, pergunta se o membro está mexendo. "A princípio, sim. Tremendo, tremendo muito", respondeu o policial na gravação, registrada em uma câmera presa no colete de um dos agentes que atuaram no resgate.

Devido ao local ser de difícil acesso, a equipe usou cordas para chegar à aeronave, caída em uma cachoeira do Córrego do Lage.

Nas imagens, é possível ver que o grupo tenta abrir a porta inúmeras vezes, mas, por estar amassada em razão do impacto nas rochas, o trabalho foi difícil.