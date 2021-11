Polícia Civil encontra cabo em hélice do avião que caiu com Marília Mendonça

A Polícia Civil de Caratinga encontrou um cabo enrolado em uma das hélices do avião que caiu com a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas. Todas morreram. Ainda não é possível afirmar, contudo, se é a mesma fiação que se rompeu na torre de transmissão de energia da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig). As informações são do G1.

A polícia terminou o recolhimento dos materiais periciais nesta segunda-feira (8).

“É fato de que tem um cabo enrolado na hélice. Agora, a gente só vai poder afirmar que esse cabo é o cabo que se rompeu quando a perícia tiver o laudo pericial”, explicou delegado regional da Polícia Civil de Caratinga, Ivan Lopes Sales

Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), unidade da Força Aérea Brasileira (FAB) responsável por investigar acidentes e incidentes de aviação, ainda apuram as razões da tragédia. No entanto, já se sabe que a unidade da Força Aérea Brasileira (FAB) responsável por investigar acidentes e incidentes de aviação, ainda apuram as razões da tragédia. No entanto, já se sabe que a aeronave colidiu com fios de alta tensão antes de cair.

Segundo informou ao G1, os destroços da aeronave serão encaminhados ao Rio de Janeiro nesta terça-feira (9). Os motores seguirão para Sorocaba (SP),

Conforme a polícia, ainda não há um prazo para encerrar as apurações sobre o caso. "A investigação procede com os laudos periciais, com oitivas de eventuais testemunhas, com arrecadação de documentos. É importante ressaltar que a Polícia Civil quer dar uma resposta célere, mas uma resposta célere não significa uma resposta rápida. Uma reposta célere é a resposta mais técnica, no menor tempo possível", afirmou.

