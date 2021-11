Avião de acidente que matou Marília Mendonça já pertenceu à dupla Henrique e Juliano

O avião que decolou de Goiânia e caiu em Minas Gerais matando Marília Mendonça e outras quatro pessoas pertenceu à dupla Henrique e Juliano, sertanejos e amigos da cantora. De acordo com nota oficial da assessoria de Marília, o modelo C90A foi vendido à empresa PEC Táxi Aéreo em julho de 2020.

As informações do registro da aeronave constam no site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e foram divulgadas pela equipe de Marília Mendonça em comunicado à imprensa nesta segunda-feira (8).

As causas do acidente, que ocorreu na última sexta-feira (5), ainda são investigadas por técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), unidade da Força Aérea Brasileira (FAB) responsável por apurar acidentes e incidentes de aviação. Mas já se sabe que a aeronave colidiu com fios de alta tensão antes de cair.

Sobre o dia do acidente, foi pontuado que a cantora "se preocupou com toda a sua segurança e de toda a equipe".

"Por isso, [Marília] não agendava nenhum tipo de compromisso seguidos no mesmo dia, seja demandas de imprensa, shows e outros tipos de apresentações. Ressaltamos que o único compromisso dobrado em sua carreira ocorreu em 2016 na premiação dos “Melhores do Ano” no Domingão do Faustão, após o show de Itaberaí, Goiás", diz nota.

Assessoria de Marília Mendonça fala sobre morte

Momentos após o acidente na sexta-feira, a assessoria de imprensa de Marília Mendonça chegou a divulgar que a cantora e os presentes no voo estavam bem. Vinte minutos depois, a morte da cantora foi confirmada, gerando repercussão sobre a manifestação inicial da assessoria.

A equipe se pronunciou nesta segunda sobre a confusão de informações, pontuando que no dia se basearam em "informações de fontes confiáveis". Conforme a assessoria, eles prezam pela "ética profissional e moral" e garantem que equívoco não foi intencional "em nenhum momento".

"Em conhecimento do acidente, a assessoria de imprensa da artista buscou informações de fontes confiáveis. Estas informaram que estaria tudo bem e que todas as pessoas estavam sendo conduzidas ao hospital, somente para realizar procedimento padrão. Passados menos de 20 minutos, as mesmas notificaram a equipe sobre a fatalidade. A notícia foi repassada, primeiramente, aos familiares das vítimas", pondera a nota.

Pertences recuperados

Na aeronave, foram recuperados alguns pertences de Marília: caderno de composição, três celulares, violão dentro da capa e a mala de viagem vermelha da cantora.

Legenda: Caderno de composições inéditas de Marília foi recuperado Foto: AFP PHOTO / MINAS GERAIS FIRE DEPARTMENT

Ainda no posicionamento, a equipe da sertaneja agradece aos profissionais de imprensa pela cobertura realizada "com extremo respeito" à Marília, ao tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filhos, ao produtor Henrique Bahia, além do piloto e do co-piloto.