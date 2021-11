Mãe de Marília Mendonça posta foto com a filha: “Deus me deu, Deus tomou”

Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, publicou uma foto com a filha nas redes sociais em homenagem à filha. A postagem foi feita na madrugada desta segunda-feira (8), três dias após a sertaneja morrer em um trágico acidente aéreo em Minas Gerais.

Na imagem, Marília e Ruth aparecem juntas, sinalizando um beijo. “Deus me deu, Deus tomou”, diz trecho da canção "Jó" de Midian Lima. Na composição, o personagem bíblico é questionado sobre os motivos de ainda ter fé, já que perdeu os filhos, os amigos e tudo o que tinha.

Ao ser informada da morte da filha, Ruth passou mal e uma ambulância foi chamada ao condomínio em que ela mora, em Goiânia.

Além de Marília Mendonça morreram o tio dela, Abicieli Silveira, o produtor Henrique Ribeiro, o piloto e copiloto.

Acidente Aéreo

A cantora sertaneja Marília Mendonça morreu, aos 26 anos, após sofrer acidente aéreo no dia 5 de novembro. A aeronave em que a artista estava caiu em uma área próxima à serra da cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais, com cinco pessoas a bordo. Todos os que estavam embarcados morreram.

