Marília Mendonça deixou gravada canções com Zezé Di Camargo e a dupla Hugo e Guilherme

Em especial exibido no Fantástico sobre a morte da cantora Marília Mendonça, na noite de domingo (7), o programa revelou feats exclusivos da sertaneja com Zezé Di Camargo e com a dupla Hugo e Guilherme. As gravações aconteceram em diferentes ocasiões nos últimos meses.



"Quem me ligou foi o Zezé. Perguntou qual música eu mais gostava deles. Falou pra eu escolher uma música pra gravar junto com eles", declarou a cantora em vídeo. A gravação com o veterano sertanejo aconteceu em comemoração dos 30 anos de carreira musical dele e do irmão Luciano.





Para cantar ao lado do ídolo da música, Marília Mendonça escolheu "Você Não é Assim". "Não falo que é a que mais gosto, porque tenho várias, mas, quando ele me falou de gravar alguma coisa, eu me lembrei dela porque é uma música que mais expressa sentimento. Eu já ouvi essa música em várias bads que eu já tive", revelou a sertaneja.



Zezé brincou no encontro com Marília Mendonça em estúdio. Ele falou que mandou várias mensagens via WhatsApp, mas que a resposta dela demorou a chegar.

"Eu fico nervosa com meus ídolos. Não sei o que responder", declarou Marília Mendonça sobre mensagem recebida de Zezé Di Camargo. A sertaneja ainda presentou o ídolo musical com uma bebida.

Último parceria gravada

Legenda: Clipe de "Mal Feito", de Hugo e Guilherme com Marília Mendonça Foto: Reprodução/TV Globo

Uma das últimas gravações realizadas em feat por Marília Mendonça, a canção "Mal Feito", assinada por ela e a dupla Hugo e Guilherme, ainda não foi lançada, mas foi exibida no Fantástico no domingo.

Guilherme declarou que a dupla criou um carinho muito grande por Marília Mendonça e Hugo ressaltou. “A gente te ama independentemente de onde você esteja. Seus eternos fãs, seus eternos amigos”.

"Você me traiu Levou um tempo mas eu descobri. Você não vale nada, tá claro pra mim. Seu plano era bom, era quase perfeito. Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito", diz parte da canção "Mal Feito".

Acidente Aéreo

A cantora sertaneja Marília Mendonça morreu, aos 26 anos, após sofrer acidente aéreo no dia 5 de novembro. A aeronave em que a artista estava caiu em uma área próxima à serra da cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais, com cinco pessoas a bordo. Todos os que estavam embarcados morreram.