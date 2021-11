Maraisa diz estar 'inconformada' após morte de Marília Mendonça: 'Estou juntando os cacos'

A cantora sertaneja Maraisa, da dupla com Maiara, lamentou a perda de Marília Mendonça, que morreu em um acidente de avião, na última sexta-feira (5). Em publicação neste domingo (7), nas redes sociais, ela relata estar “inconformada” e “nunca ter imaginado que teria de arrumar uma roupa preta” para encontrar a amiga pela última vez.

“Ainda estou juntando meus cacos”, disse.

Foto: Reprodução

A dupla Maiara e Maraisa e Marília Mendonça lançaram o projeto “As Patroas”. Juntas, as três fariam uma turnê pelo Brasil, em 2022.

"Começo a falar uma coisa e esqueço! Estou forte e, de repente, saio do eixo! Vou cantar e parece que nunca fiz isso na vida. Queria ouvir nosso álbum com você, sempre lembrando do porquê escolhemos cada faixa, mas você não responde", disse Marisa.

Na publicação, Maraisa incluiu um vídeo do momento em que homenageou a cantora, cantando ao lado da dupla Henrique e Juliano, durante o velório , neste sábado (6), no ginásio Arena Goiânia, na capital de Goiás.

"Amiga… Eu sei que você, mais do que ninguém, ia querer que eu compreendesse e eu nem sei se você me ouve. Mas, dessa vez, você não vai ter a Maraisa inabalável. É uma dor, uma tristeza… Vivendo e morrendo ao mesmo tempo! Eu nunca vou entender! Mas eu sempre vou te amar. E irei honrar seu nome e seus sonhos até o fim da minha vida!!!', disse.

quatro pessoas: o tio e assessor de Marília, Abicieli Silveira Dias Filho; o produtor Henrique Ribeiro; o copiloto Tarciso Pessoa Viana; e o piloto, Geraldo Medeiros Júnior.

Marília morreu após uma queda de avião em Caratinga , em Minas Gerais, cidade onde faria um show na noite da sexta. Na aeronave estavam outras: o tio e assessor de Marília, Abicieli Silveira Dias Filho; o produtor Henrique Ribeiro; o copiloto Tarciso Pessoa Viana; e o piloto, Geraldo Medeiros Júnior.

Leia a publicação na íntegra:

"Tudo no meu corpo dói… Só sei conversar chorando e você muito bem sabe o quanto eu sou ruim pra essas coisas. Nunca imaginei que um dia teria que arrumar uma roupa preta pra ir te encontrar pela última vez como foi hoje. Beijei, toquei e quando iam fechar eu já pensava que eu nunca mais ia te ver! E os nossos sonhos?? E os nossos planos?? Tô inconformada, em alfa! Começo a falar uma coisa e esqueço! Estou forte e, de repente, saio do eixo! Vou cantar e parece que nunca fiz isso na vida. Queria ouvir nosso álbum com você, sempre lembrando do porquê escolhemos cada faixa, mas você não responde… Você não diz nada… Parece que está dormindo em um sonho de princesa!.. Juntando meus cacos, minhas forças, conversando com Deus e pedindo ajuda a Ele, mais do que nunca, porque eu nunca tive que conversar com alguém trancado em uma caixa de madeira. Amiga… Eu sei que você, mais do que ninguém, ia querer que eu compreendesse e eu nem sei se você me ouve. Mas dessa vez você não vai ter a Maraisa inabalável. É uma dor, uma tristeza… Vivendo e morrendo ao mesmo tempo! Eu nunca vou entender! Mas eu sempre vou te amar. E irei honrar seu nome e seus sonhos até o fim da minha vida!!!"

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit