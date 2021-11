Muito emocionada, mãe de Marília Mendonça é amparada durante velório da filha

Marcado por comoção de famosos, amigos, fãs e familiares, o velório da cantora Marília Mendonça é realizado na tarde deste sábado no ginásio Arena Goiânia. Durante a despedida, a mãe da cantora, visivelmente abalada, precisou ser amparada por amigos e familiares.

Ruth Moreira, 53, chegou a passar mal ontem (5) ao saber da morte da filha. Marília Mendonça morreu após uma queda de avião em Caratinga, Minas Gerais, cidade em que faria um show na noite da última sexta.

Na aeronave estavam outras quatro pessoas: o tio e assessor de Marília, Abicieli Silveira Dias Filho; o produtor Henrique Ribeiro; o copiloto Tarciso Pessoa Viana; e o piloto, Geraldo Medeiros Júnior.

Na última quinta-feira (4), um dia antes de sua morte, Marília Mendonça havia feito uma postagem no Instagram para parabenizar a mãe pelo aniversário.

"Obrigada por cuidar tão bem do amor da minha vida. Seremos sempre nós. Conectadas, entrelaçadas e fortes. Juntas! Te amo, mãe! Pra sempre!", disse Marília Mendonça.

O velório de Marília Mendonça aberto ao público acontece até as 16h30 no ginásio e o enterro está previsto para acontecer às 17h30, no cemitério Parque Memorial, em Goiânia. O momento será restrito a familiares.

