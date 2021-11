Marília Mendonça: acompanhe o velório da cantora em Goiânia em tempo real

O corpo da cantora Marília Mendonça será velado e enterrado, neste sábado (6), em Goiânia. O velório, que será aberto ao público, está marcado para começar às 13 horas, no ginásio Arena Goiânia.

Acidente aéreo

O Instituto Médico Legal de Caratinga, no Interior de Minais Gerais, liberou, na madrugada deste sábado, três dos cinco corpos das vítimas do acidente aéreo, incluindo o da cantora Marília Mendonça, 26, do tio e assessor dela Abicieli Silveira Dias Filho e do produtor Henrique Ribeiro. Já os corpos do piloto e do copiloto foram liberados nesta manhã.

Legenda: Avião caiu em cachoeira no interior de Minas Gerais Foto: Corpo de Bombeiros de MG/Divulgação

Marília e outras quatro pessoas morreram em acidente aéreo na tarde desta sexta-feira (5), no interior de Minas Gerais.