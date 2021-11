Marília Mendonça deixa filho Léo, de 1 ano e 10 meses, do namoro com Murilo Huff

A cantora Marília Mendonça, que morreu vítima de um acidente aéreo na tarde desta sexta-feira (5), em Minas Gerais, deixou o filho Léo, de um ano e dez meses, fruto do namoro com o também sertanejo Murilo Huff.

O menino, que nasceu em Goiânia (GO), completará dois anos no próximo dia 16 de dezembro. Recentemente, a artista falou que a criança era "a luz dos seus olhos".

O último post nos Stories do Instagram de Murilo Huff foi um vídeo em que o cantor aparece com o filho, nesta sexta-feira (5). Na ocasião, o sertanejo pede: "faz um carinho no papai".

Marília Mendonça e Murilo Huff

Em setembro deste ano, Marília Mendonça confirmou nas redes sociais o término do relacionamento com Murilo Huff. Os dois já tinham se separado em maio de 2020, e reataram em novembro do mesmo ano.

Música para filho

Também em novembro do ano passado, ela divulgou a música que fez para o filho. A letra tem versos como "faz quase um ano que você chegou e eu me descobri", "o tempo está voando... nossa como meu bebê cresceu" e "engatinhando a casa toda, Leozinho eu te amo tanto".

Acidente de avião

Marília Mendonça morreu em um acidente de avião nesta sexta-feira (5) no interior de Minas Gerais. Além dela, havia quatro pessoas no avião. A cantora faria show na cidade de Caratinga nesta sexta.