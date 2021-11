Políticos cearenses prestam solidariedade e lamentam morte da cantora Marília Mendonça

Parlamentares cearenses lamentaram a morte da cantora Marília Mendonça em um acidente aéreo, na tarde desta sexta-feira (5). Nas redes sociais, deputados federais e estaduais do Estado prestaram solidariedade à família da artista e manifestaram tristeza com a tragédia. O governador Camilo Santana (PT) lamentou o acidente.

O deputado federal José Guimarães (PT) comentou a tragédia. “A morte de Marília Mendonça deixa um profundo vazio na música brasileira. Lembraremos com saudade da força, do talento e da irreverência dela, que tanto nos alegrou com suas canções. Que Deus conforte a família e os amigos. Que Marília descanse em paz”, desejou.

É com profunda tristeza que recebo a notícia da queda de uma aeronave que tirou a vida da cantora Marília Mendonça, de seus assessores, do piloto e copiloto do monomotor que levava a cantora para um show em Minas Gerais. Meus sentimentos à família da cantora e das outras vítimas. pic.twitter.com/LetuyxrDlg — Capitão Wagner (@capitao_wagner) November 5, 2021

André Figueiredo (PDT) relembrou a pouca idade da artista, que morreu aos 26 anos. “Aprendamos a valorizar a vida, que é incrivelmente frágil”, disse.

Precisamos dar valor a cada segundo da nossa vida e fortalecer sempre os laços de amizade.

É a lição que fica com um notícia dessas…



Solidariedade à família de Marília Mendonça e todas as vítimas do acidente. 🙏 pic.twitter.com/y9N8xaiAmI — Idilvan Alencar (@IdilvanAlencar) November 5, 2021

A aeronave em que a cantora e outras quatro pessoas estavam caiu em uma área próxima à serra da cidade de Piedade de Caratinga, no interior mineiro. Todos os que estavam embarcados morreram.

Tristeza

“Meus sentimentos a toda a família e seguidores do seu trabalho. Uma grande perda para a música nacional”, declarou o deputado federal Célio Studart (PV).

Muito triste a trágica morte da cantora Marília Mendonça @MariliaMReal e dos demais que estavam no avião que caiu em MG. Nossa total solidariedade aos familiares e amigos/as das vítimas!🏴😞 #MariliaMendonca — Luizianne Lins (@LuizianneLinsPT) November 5, 2021

Também da bancada federal, Dr. Jaziel (PL) desejou conforto aos familiares da cantora. “A vida terrena é um sopro”, ressaltou.

“Desejo muita força aos familiares, amigos e fãs da cantora Marília Mendonça e sua equipe, que partiram de forma repentina hoje a tarde. Que Deus conforte os seus corações. Estou em oração”, publicou Heitor Freire (PSL).

Soube agora da morte da cantora Marília Mendonça. Tão jovem e talentosa. Nos deixou aos 26 anos. Minha solidariedade e pesar aos familiares, amigos e fãs. pic.twitter.com/Kuk8eJipOM — José Airton Cirilo (@JoseAirtonPT) November 5, 2021

Governador

Camilo Santana publicou uma mensagem de solidariedade.

"Lamento profundamente a partida precoce da cantora Marília Mendonça, aos 26 anos, e de outros integrantes de sua equipe, em acidente aéreo essa tarde, deixando milhões de fãs de luto em todo o país. Uma artista carismática, mulher forte, que tanto brilho espalhou durante sua vitoriosa carreira musical", escreveu o gestor.

Perdemos hoje uma grande cantora brasileira, 26 anos de talento e representatividade! Minha solidariedade aos familiares, amigos e fãs. O Brasil e a música brasileira estão de luto!



A vida é um sopro! #luto pic.twitter.com/ug7yjmWGmx — Roberto Cláudio (@robertoclaudio) November 5, 2021

O ex-ministro Ciro Gomes ressaltou o talento da cantora. "Que tristeza! Marília Mendonça tinha 26 anos e um talento incrível. Meus sentimentos à família, amigos e sua legião de fãs por todo Brasil", lamentou.

Meus sentimentos aos familiares, amigos e a todos os fãs de Marília Mendonça, que construiu uma trajetória tão bem sucedida cantando o sertanejo e hoje partiu repentinamente, em um acidente aéreo no interior de Minas Gerais. pic.twitter.com/0QE4MRtbWR — Sarto (@sartoprefeito12) November 5, 2021

Ceará

Deputado estaduais também manifestaram pesar com a morte da cantora, entre eles o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PDT).

Acrísio Sena (PT) disse que o País está chocado com a morte inesperada de Marília Mendonça.

"A artista foi fundamental para o movimento que inseriu as mulheres no sertanejo universitário. Conhecida como “rainha da sofrência”, Marília era campeã em shows, nas redes sociais e no posicionamento político – foi uma das poucas cantoras sertanejas a criticar o presidente Bolsonaro. Conseguia tocar o coração de homens e mulheres. Não tenho dúvida que suas letras já fazem parte da vida de milhões de brasileiros. Deixo aqui meu abraço fraterno na família, amigos e fãs", concluiu.

"Que Deus conforte os familiares, amigos e fãs da brilhante cantora Marilia Mendonça. Estendo a minha solidariedade aos amigos e familiares das outras vítimas fatais do acidente", disse André Fernandes (Republicanos).

Vídeo antes de embarcar

Marília Mendonça faria um show na cidade de Caratinga nesta sexta-feira e, cerca de uma hora antes do acidente aéreo, publicou, no Instagram, vídeo prestes a fazer embarque. No registro, a cantora registrou parte da rotina que antecede as apresentações musicais.

Legenda: Cantora publicou vídeo no Instagram a bordo de aeronave Foto: reprodução/Instagram

A cantora realizou concerto no estado de São Paulo nessa segunda-feira (1º), lotando arena na cidade de Sorocaba. Neste mês, ela cumpriria agenda na Europa.

Em setembro, a artista terminou relacionamento com Murillo Huff, pai do filho da cantora, Léo, de apenas um ano.

Repercussão na última postagem

Na última publicação da cantora na rede social, diversos famosos se manifestaram após a circulação da notícia sobre o acidente. "Alguém dá informação atualizada, meu coração tá apertado", pediu o humorista Tokinho. "Marília, pelo amor de Deus, aparece", rogou o chef de cozinha Léo Santos.

Outros artistas se manifestaram exprimindo boas energias nos comentários da postagem, como Matheus e Kauan, Psirico, Kevinho, Xamã, entre outros.

Homenagem à mãe um dia antes da morte

Ainda nessa quinta, a cantora publicou registro em homenagem à mãe dela, Ruth Moreira. "Eu não sei quando você vai ler isso e se você vai ler (ressaca, né, bebê), mas eu tô aqui pra te lembrar mais uma vez o quanto eu te amo", escreveu ela, pontuando ter feito preparativos para a data especial.

"Obrigada por cuidar tão bem do amor da minha vida. Seremos sempre nós. Conectadas, entrelaçadas e fortes. Juntas!", finalizou.