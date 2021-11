De Gal Costa a Cristiano Araújo: Marília Mendonça foi compositora de músicas de amor e sofrência

A iluminada carreira de Marília Mendonça reúne números expressivos em diferentes áreas do mercado fonográfico. A "Rainha da Sofrência" também é um destaque enquanto compositora. Da mente criativa da cantora saíram sucessos garantidos e a lista de artistas que interpretaram suas canções é variada.

Os sertanejos marcam presença. Marília Mendonça já compôs e fez parcerias para nomes como Jorge & Mateus ("Maneira Errada", "Calma"), Cristiano Araújo ("É com ela que eu estou"), Cleber e Cauan ("Preferência", "Era Isso Que Você Queria"), Marcos e Fernando ("Ninguém estraga"), César Menotti & Fabiano ("Brindando o Fracasso") e João Neto e Frederico ("Minha herança").

No mercado de streaming, Marília Mendonça mostrou sua força de audiência. É dela um dos maiores canais do segmento de música sertaneja do YouTube com mais de 20 milhões de inscritos. É a primeira artista brasileira a atingir a marca de mais de 11 bilhões de visualizações nessa plataforma.

Encontro

A cantora Gal Costa aproximou-se do universo poético de Marília Mendonça. A estrela da MPB gravou "Cuidando de Longe", canção que consta no repertório do disco "A pele do futuro", 40ª álbum da baiana.

A sertaneja assina a composição da faixa e também divide os microfones com Gal na versão de estúdio. "Ela tem uma coisa popular, um jeito de compor como o povo fala", explicou Gal Costa ao jornal Folha de São Paulo durante lançamento do trabalho.

