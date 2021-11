Roberta Miranda é internada ao saber da morte de Marília Mendonça

A cantora Roberta Miranda entrou em estado de choque e foi internada no hospital Albert Einstein, em São Paulo, depois que soube da morte da sertaneja Marília Mendonça, vítima de um desastre aéreo na tarde desta sexta-feira (5), em Minas Gerais. As informações são do G1.

De acordo com a assessoria de imprensa de Roberta Miranda, a artista está com pressão alta, mas está bem. Ela continua em observação por recomendação da equipe médica.

"A cantora Roberta Miranda estava indo viajar quando soube da notícia sobre o falecimento da Marília Mendonça e entrou em estado de choque. Retornou a São Paulo e precisou ser levada ao hospital, onde foram feitos alguns exames", informou a equipe da Rainha da Música Sertaneja no Brasil.

Quando soube da morte da "Rainha da Sofrência", Roberta Miranda publicou vídeos no Instagram em que aparecia chorando no carro. "Eu estou parada aqui no meio da rua, porque eu não tenho coragem de dirigir", manifestou.

Parceria com a cantora

Em 2017, Roberta Miranda e Marília Mendonça gravaram a música "Os tempos mudaram", como parte do DVD comemorativo dos 30 anos de carreira da veterana.

Quero receber conteúdos exclusivos do É Hit