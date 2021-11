Empresa proprietária de avião que caiu e vitimou Marília Mendonça acumulava irregularidades

A empresa proprietária da aeronave que caiu enquanto levava Marília Mendonça para cumprir agenda de shows em Minas Gerais, na tarde desta sexta-feira (5), é alvo de inúmeras denúncias de irregularidade na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

"A empresa [PEC Táxi Aéreo] acumula irregularidades que colocam em risco tripulantes e passageiros", aponta documento do Ministério Público Federal (MPF). As informações são do UOL e da CNN.

Já o avião que transportava a cantora sertaneja junto a um produtor, um assessor, o piloto e o copiloto, estava com o registro regular e autorizado para realizar o serviço de táxi aéreo.

Problema no para-brisa do avião

Embora o bimotor Beech Aircraft com capacidade para seis passageiros, de prefixo PT-ONJ, estivesse com registro regular, também apresentava problemas no para-brisa, aponta denúncia apresentada pela Procuradoria da República em Goiás.

"O vidro fica embaçado, com prejuízo visual em pousos e decolagens, fato conhecido pela empresa, porém ignorado", diz o documento. Não há, porém, como afirmar se o problema teria ou não contribuído para a queda do avião nesta sexta.

Conforme a CNN, a Procuradoria enviou uma notícia de fato à Anac, em junho, solicitando que o órgão se manifestasse quanto à omissão em fiscalizar supostas irregularidades da empresa PEC Táxi Aéreo.

A denúncia alegava que, além do problema no para-brisa do avião, a empresa não estaria respeitando a jornada de trabalho e regulamentação de descanso dos pilotos e da tripulação; que estaria operando com equipamentos de segurança em desacordo com as normas; e que teria obtido vantagens por meios ilícitos em licitações nos estados de Rondônia e Roraima.

O documento foi enviado no último 14 de junho e o MPF deu 20 dias para a Anac prestar os esclarecimentos. Uma pesquisa pública feita no site da Anac mostra que a PEC Táxi Aéreo acumula três processos no Estado de Goiás.

Cantora postou imagens da aeronave pouco antes da queda

Em sua última postagem nas redes sociais, Marília Mendonça postou um vídeo mostrando imagens da aeronave que caiu nas proximidades na serra da Caratinga, no interior de Minas Gerais, nesta sexta.

O vídeo mostra a cantora se dirigindo à aeronave com uma mala e o violão. Em seguida, surgem imagens de alguns pratos mineiros e quitutes típicos da região, como queijo canastra, pão de queijo e feijão tropeiro.

Veja a última postagem da cantora:

Ao som da música "Expectativa x Realidade", da dupla Matheus & Kauan, Marília Mendonça voltou a aparecer dentro da aeronave fazendo uma refeição comum e, em outra ocasião, praticando exercícios.

