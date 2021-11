Horas antes de morrer, Marília Mendonça ligou para fã do Ceará para divulgar novo clipe

A cantora Marília Mendonça, que morreu nesta sexta-feira (5) em um acidente de avião, ligou para uma fã do Ceará a caminho do aeroporto. Ela publicou uma série de stories no Instagram ligando para fãs a fim de divulgar seu novo vídeo: "[DDD] 85 na área", escreveu.

"Oi, tudo bem, com quem eu falo?", disse a sertaneja. "Oi, é a Alexandra", respondeu a fã. "Sabe quem tá falando?", questionou a goiana, ao passo que a cearense continuou confusa.

"É a Marília, Alexandra", respondeu. "Valha, Marília Mendonça?", falou a fã. A ligação foi para perguntar se os fãs já haviam assistido o clipe lançado nesta sexta-feira, "Fã Clube", parceria com Maiara e Maraísa.

"Meu amor, eu estou te ligando pra saber se você já assistiu o vídeo do fã clube? Lançou agora, corre lá pra assistir", indicou Mendonça.

Morte de Marília Mendonça

O perfil de Marília Mendonça no Instagram publicou uma nota de pesar sobre a morte dela, assinada pela equipe e pela produtora WorkShow.

"Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias filho, do piloto e co-piloto do avião, os quais iremos preservar os nomes neste momento", diz texto.

A aeronave em que a artista estava caiu em uma área próxima à serra da cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais, com cinco pessoas a bordo. Todos os que estavam embarcados morreram.