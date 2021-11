Músicos de Marília Mendonça acompanham velório e são aplaudidos

Os músicos e demais profissionais que acompanhavam Marília Mendonça na estrada chegaram sob forte emoção e aplausos ao velório da cantora, neste sábado (6), no ginásio Arena Goiânia, na capital de Goiás.

Na chegada, foi feito um corredor entre os presentes para permitir a aproximação dos companheiros de trabalho do caixão.

>> Acompanhe a cobertura do velório em tempo real

Segundo a Globonews, os músicos estavam em Caratinga (MG), esperando a chegada da cantora para série de apresentações por cidades mineiras. O avião de Marília Mendonça caiu a poucos quilômetros da cidade, quando se aproximava do local de pouso.

Ainda conforme a emissora, os músicos trabalharam com outro sertanejo, Cristiano Araújo, que morreu em acidente de carro em 2015. Quando Araújo morreu, Marília contratou os profissionais.

Velório

Legenda: Mãe de Marília Mendonça precisou ser amparada por amigos e familiares durante velório da cantora Foto: Evaristo Sá/AFP

O velório de Marilia Mendonça e do tio e assessor dela, Abicieli Silveira Dias Filho, é realizado nesta tarde em Goiânia. A previsão é de que permaneça com acesso liberado ao público até as 16h30 e que o velório aconteça em seguida, de forma restrita a familiares.

Durante a despedida, a mãe da cantora, Ruth, visivelmente abalada, precisou ser amparada por amigos e familiares.