Filha de piloto morto em acidente com Marília Mendonça homenageia o pai: 'te amo para todo sempre'

A filha mais velha do piloto Geraldo Medeiros Júnior, que morreu no mesmo acidente de avião que vitimou fatalmente a cantora Marília Mendonça, homenageou ontem (5) o pai nas redes sociais.

"Te amo para todo sempre. Descansa em paz, pai", disse Vitória Medeiros, de 19 anos. Geraldo Medeiros Júnior tinha 56 anos e era morador do Distrito Federal.

Ainda na postagem, Vitória aparece em uma foto com o pai. "Obrigada por ter vindo me visitar", disse a menina, que dormiu na casa de Geraldo, na Asa Sul, na noite anterior ao acidente.

Legenda: Vitória homenageou o pai nas redes sociais: "Já tá fazendo imensa falta.", disse a filha do piloto Foto: Reprodução/Redes Sociais

Ao G1, a ex-esposa de Geraldo, Euda Dias, lamentou a morte do "melhor amigo" e disse que ele era "o piloto mais cuidadoso que conheceu".

"Ele não era mais meu marido, mas era meu melhor amigo, a melhor pessoa do mundo, pai da minha filha. Ainda não acredito no que aconteceu. O piloto mais cuidadoso que conheci", disse Euda. Ainda de acordo com ela, o ex-marido era piloto há 20 anos.

Geraldo era natural de Floriano, no sul do Piauí, e deixa mais dois filhos, além de Vitória: um menino de 4 anos e uma menina de 11 anos.

Ele está entre as cinco vítimas do acidente com uma aeronave de pequeno porte, perto de uma cachoeira na serra de Caratinga, interior de Minas Gerais. No avião estava a cantora Marília Mendonça.

Além de Marília e Geraldo estavam na aeronave o copiloto Tarcísio Pessoa Viana, o tio e assessor de Marília, Abicieli Silveira Dias Filho e o produtor Henrique Ribeiro.

