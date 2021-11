'É uma filha que se foi, é uma mãe que não volta', diz padre Fábio de Melo sobre Marília Mendonça

O padre Fábio de Melo usou as redes sociais para homenagear a cantora Marília Mendonça, que morreu em um acidente de avião, na tarde desta sexta-feira (5), em Minas Gerais.

No post, o religioso escreveu: "Não é só uma voz que se cala, é uma filha que se foi, é uma mãe que não volta. Quantos morrem naquele que morre? Com você, Marília, morreu uma multidão".

A aeronave em que a artista e outras quatro pessoas estavam caiu, na tarde desta sexta-feira, em uma área próxima à serra da cidade de Piedade de Caratinga, no interior mineiro. Todos os que estavam embarcados faleceram.

Ela deixou o filho Léo, de um ano e dez meses, fruto do namoro com o também sertanejo Murilo Huff. O menino, que nasceu em Goiânia (GO), completará dois anos no próximo dia 16 de dezembro.

Marília Mendonça usou o Twitter, em maio de 2020, para dizer que havia sonhado com queda d'água e cachoeira durante toda a madrugada.

"Gente, mas eu sonhei com água, queda d’água, cachoeira, rio a noite todinha que Deus deu e não mijei na cama", afirmou a "Rainha da Sofrência", na ocasião.

