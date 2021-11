Marília Mendonça gravou música 'Estrelinha' em 2018, sobre morte e despedida; ouça

"Quando bater a saudade, olhe aqui pra cima". Verso que fala sobre a falta de uma pessoa que já morreu faz parte de música gravada por Marília Mendonça em 2018. "Estrelinha" voltou à tona nesta sexta-feira (5), dia em que quem morreu mesmo foi a cantora, em um acidente de avião.

A canção é uma participação especial dela no repertório da dupla Di Paullo & Paulino. Um internauta relembrou a produção e citou que "Estrelinha" servirá para o filho de Marília, Leo, de apenas 1 ano e 10 meses.

OUÇA 'ESTRELINHA':

A música foi composta por: Gabriel Rocha / Leandro Visacre / Luigi / Lucas Carvalho Mix e Master: Estúdios Gravodisc.

"É tão triste saber que a Marília Mendonça gravou uma música chamada ‘Estrelinha’ e o Léo vai poder ouvir e lembrar da mãe. Que dor!", escreveu um fã da sertaneja no Twitter.

Velória de Marília de Mendonça

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, informou nas redes sociais que o velório da cantora Marília Mendonça será realizado na Arena Goiânia, na capital do Estado, às 8h deste sábado (6).

De acordo com o político, a família da sertaneja confirmou que a despedida será feita no ginásio. A previsão inicial do gestor é que até 100 mil pessoas visitem o local.

Confira a letra de "Estrelinha":

Enxugue esse rosto

E venha aqui fora como de costume

Vamos conversar

Que pra te alegrar tem até vagalume

Tem dia que vai piorar

Saudade vai apertar

Até que “cê” tá indo bem

Faz falta aqui pra mim também

Lembra de quando

Eu ficava acordado até tarde esperando

Só pra ganhar

Um beijo de boa noite antes de dormir

Daqui não é diferente

Te beijo mas você não sente

Quando bater a saudade

Olhe aqui pra cima

Sabe lá no céu aquela estrelinha

Que eu muitas vezes mostrei pra você

Hoje é minha morada

A minha casinha

Mesmo que de longe tão pequenininha

Ela brilha mais toda vez que te vê