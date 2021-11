Velório de Marília Mendonça será realizado às 8h deste sábado (6) em Goiânia, diz governador

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, informou nas redes sociais que o velório da cantora Marília Mendonça será realizado na Arena Goiânia, na capital do Estado, às 8h deste sábado (6).

De acordo com o político, a família da sertaneja confirmou que a despedida será feita no ginásio. A previsão inicial do gestor é que até 100 mil pessoas visitem o local.

"Goianos vão poder prestar linda homenagem. Peço calma e respeito à sinalização para que todos possam dar o seu adeus", escreveu Ronaldo Caiado.

Marília Mendonça morreu em um acidente de avião na tarde desta sexta-feira (5), no interior de Minas Gerais. Além dela, havia quatro pessoas na aeronave. A artista faria show na cidade de Caratinga nesta sexta-feira.

Última postagem

Em sua última postagem nas redes sociais, a cantora postou um vídeo em que se dirige à aeronave com uma mala e um violão. Depois, surgem imagens de alguns pratos mineiros e quitutes típicos da região, como queijo canastra, pão de queijo e feijão tropeiro.

Ligação para fãs

Legenda: Contato com fãs foi para divulgar a música "Fã Clube", nova parceria com Maiara e Maraísa Foto: Reprodução

Horas antes do embarque, Marília Mendonça ligou para uma fã do Ceará. A cantora estava a caminho do aeroporto. Ela publicou uma série de stories no Instagram ligando para fãs a fim de divulgar seu novo vídeo: "[DDD] 85 na área", escreveu.