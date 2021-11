Marília Mendonça trabalhava com parte de equipe de Cristiano Araújo

Um fato que chamou atenção dos usuários das redes sociais é o de Marília Mendonça ter trabalhado com instrumentistas e produtores que formavam equipe do cantor Cristiano Araújo — vítima de um acidente de carro após um show. Henrique Ribeiro, produtor que morreu no acidente aéreo com a sertaneja, também fez parte da equipe do artista goiano.

"A gente trabalhava com Cristiano Araújo e, logo após o ocorrido com Cristiano, surgiu a Marília Mendonça em nossas vidas", contou Henrique Ribeiro em depoimento durante participação da cantora no programa "Domingão do Faustão".

Legenda: Marília Mendonça e Cristiano Araújo em bastidor de evento sertanejo Foto: Reprodução/Instagram

Marília Mendonça fazia parte do escritório que cuidava da gestão de carreira do sertanejo Cristiano Araújo. Após a morte do cantor, ela contratou alguns membros da equipe dele, em 2015.

"Tudo na minha vida acontece por um propósito. Acredito que o Cristiano Araújo tenha um dedo nisso", declarou Marília Mendonça em homenagem no antigo programa de Fausto Silva.

Depois da morte de Cristiano Araújo, funcionários do sertanejo foram realocados também nas bandas do cantor Gusttavo Lima, e de Jefferson Moraes.

Marília Mendonça morre em acidente aéreo

Legenda: O desastre aéreo aconteceu em uma área próxima à serra da cidade de Piedade de Caratinga, no interior mineiro Foto: Reprodução/Instagram

A cantora sertaneja Marília Mendonça morreu, aos 26 anos, após sofrer acidente aéreo, na tarde desta sexta-feira (5). A aeronave em que a artista estava caiu em uma área próxima à serra da cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais, com cinco pessoas a bordo. Todos os que estavam embarcados morreram.

Além da sertaneja, faleceram no acidente de avião o tio e assessor de imprensa dela, Abicieli Silveira Dias Filho; o produtor Henrique Ribeiro; e o piloto Geraldo Martins de Medeiros Júnior e o co-piloto, Tarcísio Pessoa Viana.