Maraisa promete cuidar de filho de Marília Mendonça: 'continuará tendo tudo de melhor dessa vida'

A cantora Maraisa, irmã de Maiara, fez um depoimento tocante sobre o filho de Marília Mendonça no Instagram, neste domingo (7). Ela postou uma foto ao lado do herdeiro da sertaneja e falou sobre o cuidado que ela a gêmea terão com o pequeno Leo. A rainha da sofrência, assim chamada pelos fãs, morreu em acidente aéreo na sexta-feira (5).

"E nossos sonhos ainda continuarão… Nunca será igual, porque a sua ausência me mata a cada segundo da minha vida! Mas esse nosso diamante continuará tendo tudo de melhor dessa vida! Nosso presentinho! A cara da mamãe! Nosso leão Léo. Obrigada, obrigada, obrigada!!!", publicou a cantora Maraisa na rede social.

Legenda: Maiara e Maraisa participaram de velório e sepultamento de Marília Mendonça Foto: Reprodução/TV Globo

As irmãs Maiara e Maraisa estiveram ao lado da família durante o velório da amiga sertaneja. Depois seguiram no carro do Corpo de Bombeiros que levou o caixão de Marília em cortejo pelas ruas de Goiânia até o local do enterro. Abalada pela morte da amiga, a dupla cancelou todos os shows previstos para os próximos dias.

Maiara e Maraisa iriam participar de turnê com Marília Mendonça em 2022. Em outubro deste ano, o trio anunciou agenda do projeto "Patroas". O festival iria percorrer o país na retomada de eventos do próximo ano.

Acidente Aéreo

A cantora sertaneja Marília Mendonça morreu, aos 26 anos, após sofrer acidente aéreo no dia 5 de novembro. A aeronave em que a artista estava caiu em uma área próxima à serra da cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais, com cinco pessoas a bordo. Todos os que estavam embarcados morreram.