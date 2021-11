Maiara revela conversa com Marília Mendonça dias antes de acidente: "Nada foi em vão"

A cantora Maiara tocou os seguidores do Instagram ao revelar uma troca de mensagens que teve com Marília Mendonça dias antes do acidente aéreo que vitimou a rainha da sofrência. A conversa aconteceu no grupo em que também estava a irmã, Maraisa.

A sertaneja compartilhou uma frase da atleta Hortência em que defendia o direito de colocar o "coração" em campo em momentos de grandes desafios. Marília Mendonça então desabafa após as três aparentemente enfrentarem incertezas no lançamento do projeto "Patroas".

Legenda: Print de conversa de Maiara com Marília no WhatsApp Foto: Reprodução/Instagram

No grupo de WhatsApp, Maiara ainda falou do desafio em divulgar o projeto. "Fiquei pensando o quando a gente se desgastou sobre esse assunto. As inúmeras ligações, reuniões, o stress. Vale a pena ter firmeza nos nossos sonhos. Meninas, o mundo é pequeno demais para nós 3", declarou ela.

Acidente aéreo

A cantora sertaneja Marília Mendonça morreu, aos 26 anos, após sofrer acidente aéreo no dia 5 de novembro.

A aeronave em que a artista estava caiu em uma área próxima à serra da cidade de Piedade de Caratinga, no interior de Minas Gerais, com cinco pessoas a bordo. Todos os que estavam embarcados morreram.

