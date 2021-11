Casal de moradores de Caratinga presenciou queda do avião com Marília Mendonça: 'deixa um trauma'

Uma moradora da cidade de Caratinga, em Minas Gerais, testemunhou a queda do avião que levava a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas. O momento, que resultou na morte de todos os passageiros, foi filmado pelas câmeras de segurança do condomínio localizado próximo de onde a aeronave caiu.

Em entrevista ao Jornal Nacional, da Rede Globo, a dentista Rossana Bartot contou que as imagens mostram quando ela fechou a porta de casa, momentos antes do avião bater no solo.

"Eu já ouvi um barulho muito forte, um barulho como se fosse um helicóptero, um avião junto, e era como se estivesse batendo uma lata, bem alto mesmo", explicou. Além disso, as imagens mostram quando o marido de Rossana ligou para comunicar o acidente às autoridades.

Os dois receberam a visita de membros do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) e da Polícia Civil, responsáveis pela investigação da queda da aeronave.

"A equipe buscava descobrir se havia alguma imagem que mostrasse o acidente, mas as câmeras mostram o pátio da minha casa, não deu para ver o avião em si", explicou Rossana. A dentista ainda revelou que teve dificuldades para dormir no dia após o acidente, mas a visita da Cenipa resultou em uma conversa com uma psicóloga.

"A visita foi importante, porque conversei muito com a psicóloga, ela explicou que o que eu vi deixa um trauma, que é natural estar abalada", disse a dentista.

Na ocasião, ela teria sido orientada a não acompanhar as reportagens relacionadas à morte da cantora. Vivendo na região há 10 anos, ela também contou que nunca havia presenciado nada desse tipo.

"A minha casa é a mais alta do condomínio, daqui dá até para ver a pista do aeródromo, mas nunca tinha acontecido nada que pudesse nos alarmar, foi a primeira vez. Ainda estou tentando acalmar meu coração, mas não é fácil", continuou.

Morte de Marília Mendonça

O acidente que culminou na morte de Marília Mendonça ocorreu na última sexta-feira (5), quando a cantora se deslocava para a cidade de Caratinga, em Minas Gerais.

No avião bimotor pequeno, viajavam também outras quatro pessoas: o assessor da artista, um tio dela, o piloto e o copiloto. Agora, o acidente segue sob investigação da Cenipa.