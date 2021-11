Murilo Huff desmarca agenda de novembro por conta da morte de Marília Mendonça

A produção do cantor Murilo Huff anunciou, na tarde desta terça-feira (9), que o sertanejo desmarcou todos os compromissos profissionais agendados para acontecer em novembro deste ano. O acidente aéreo com Marília Mendonça foi o motivo do comunicado.

Murilo Huff, ex-namorado e pai do filho de Marília Mendonça, vive dolorosos dias de luto. No velório foi um dos nomes mais emocionados. Ele precisou ser amparado diversas vezes pelos amigos e familiares de Marília Mendonça.

"A Artinvox produções, empresa responsável pela carreira de Murilo Huff, vem a público informar que, em razão dos últimos acontecimentos, os próximos compromissos profissionais do artista neste mês de novembro estão desmarcados", declarou a produtora do cantor goiano.

Ainda em comunicado, a produtora do sertanejo informou que um novo cronograma deve ser divulgado. "Assim que possível, divulgaremos as novas datas. Certos da compreensão de todos, agradecemos".

Última mensagem de Marília Mendonça para Murilo Huff

O cantor Murilo Huff revelou nas redes sociais a última mensagem que a sertaneja o enviou antes de embarcar para Minas Gerais, onde foi vítima com outras quatro pessoas de um acidente de avião, na última sexta-feira (5).

Mesmo separados, os dois tinham uma boa convivência e amizade. De acordo com o sertanejo, em publicação no Instagram, Marília Mendonça pediu que cuidasse de Léo, filho do ex-casal, de 1 ano e 10 meses.

Em rede social, ele disse que a morte da ex-companheira deixou nele "um buraco que ninguém nunca vai conseguir tapar".