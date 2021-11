Murilo Huff revela última mensagem com pedido de Marília Mendonça antes de embarcar

O cantor Murilo Huff, ex-namorado e pai do filho de Marília Mendonça, revelou nas redes sociais a última mensagem que a sertaneja o enviou antes de embarcar para Minas Gerais, onde foi vítima com outras quatro pessoas de um acidente de avião, na última sexta-feira (5).

De acordo com ele, a artista lheu pediu que cuidasse de Léo, filho do ex-casal, de 1 ano e 10 meses.

"Vou cuidar dele, vou cuidar da sua mãe, do João, do Deivão, e de todos os que você amava, mas vou precisar da sua ajuda aí de cima viu?", escreveu o também sertanejo.

Murilo Huff disse que a morte de Marília Mendonça deixou nele "um buraco que ninguém nunca vai conseguir tapar".

"Talvez esse pequenininho (Léo) correndo aqui na sala me ajude a enfrentar sua falta. Ou talvez ele me faça sentir mais falta ainda, porque ele é sua cara", afirmou.

"Eu juro que queria ter agora pelo menos 1% da força que você sempre teve. Pra poder aguentar essa dor", acrescentou.

Gratidão

Também no post, o cantor agradeceu pelo companheirismo de Marília Mendonça e por ter tido a oportunidade de ter um filho com ela, por ter aprendido muito com a sertaneja, a quem declarou amor eterno.

"Muito obrigado por compartilhar sua vida comigo nesses quase 4 anos juntos. Muito obrigado por ter me dado o meu maior presente. Muito obrigado por ter me feito feliz (nem sempre a gente se entendia mas a gente sempre foi especialista em tentar, e isso aquece meu coração e me conforta). Muito obrigado por ter me ensinado tanto. Muito obrigado por sempre ter acreditado e respeitado o meu sonho. Muito obrigado por ter me amado. Muito obrigado por ter deixado eu te amar. Eu vou te amar pra sempre sua teimosa", publicou o artista.

"Olha por nós, precisamos de você", finalizou.