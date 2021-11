Neymar homenageia Marília Mendonça após gol no Campeonato Francês: "serei seu eterno fã"

O atacante Neymar homenageou neste sábado (6) a cantora Marília Mendonça, que morreu na sexta-feira (5) em um acidente aéreo em Minas Gerais. Após marcar um gol pelo Paris Saint-Germain (PSG), no Campeonato Francês, o atleta exibia uma camisa com a mensagem: "Serei seu eterno fã, rainha da sofrência".

A homenagem aconteceu aos 25 minutos do 1º tempo, no estádio Matmut Atlantique, em Bordeaux, na França. Neymar está em campo diante do Bordeaux, pela 13ª rodada da competição nacional.

Logo após a confirmação do falecimento da artista do sertanejo, o jogador utilizou as redes sociais e lamentou a situação. "Me recuso acreditar, me recuso", escreveu.

Neymar voltou a falar da cantora hoje, em sua conta no Twitter. “Juro que fui dormir pedindo a Deus para que tudo fosse um sonho e que hoje, acordasse somente de um pesadelo. #MariliaMendonca”, publicou em conta no Twitter.

A morte da cantora também foi motivo de homenagem feita por artistas cearenses. Eventos foram cancelados em respeito à morte repentina.