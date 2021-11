PM atirou para evitar furto de pertences de Marília Mendonça e de outras vítimas do acidente

Os policiais militares que fizeram a segurança do avião que caiu com a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas, no último dia 5 de novembro, afirmam que tiveram de usar balas de borracha contra quatro pessoas para evitar que os pertences das vítimas do acidente fossem levados. As informações são do G1.

No local, informou a PM, três agentes ficaram encarregados de preservar a cena do acidente.

Eles avistaram, então, quatro pessoas descendo o morro com uma lanterna. O grupo teria ido em busca de materiais das vítimas.

Mesmo após a ordem de parar, os suspeitos teriam continuado a procura por itens. Por isso, afirmou a polícia, houve dois tiros de bala de borracha para afastá-los da área.

O grupo fugiu. Até o momento, não há informações sobre os envolvidos.

Acidente

A aeronave caiu por volta das 15 horas, na sexta-feira (5 de novembro de 2021), na zona rural de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais, próximo ao acesso da BR-474. Marília faria um show na cidade vizinha, Caratinga.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), unidade da Força Aérea Brasileira (FAB) responsável por investigar acidentes e incidentes de aviação, ainda apuram as razões da tragédia. No entanto, já se sabe que a aeronave colidiu com fios de alta tensão antes de cair.

Itens encontrados no avião

Conforme o G1, pelo menos 19 itens foram encontrados no avião. Eles pertenciam às cinco vítimas: a cantora Marília Mendonça; o produtor Henrique Ribeiro; o tio e assessor da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho; o piloto Geraldo Medeiros Júnior; e o copiloto Tarciso Pessoa Viana.

Itens de Marília Mendonça:

Carteira da marca Louis Vuitton com documentos pessoais, cartões de crédito, dinheiro, cartão de vacina, orçamento cirúrgico;

Maquiagens diversas;

Necessaire contendo joias/bijuterias diversas;

Bolsa contendo diversos óculos;

Mochila da marca Gucci com pertences de uso pessoal;

Bolsa organizadora com itens de higiene pessoal

iPhone;

Um iPad com avaria, uma caneta pencil, um relógio de pulso, um fone de ouvido da Apple, dois carregadores e uma fonte para notebook com avarias;

Duas bolsas: uma da marca Avon e outra da marca Prada.

Itens de Henrique Ribeiro

Uma mochila camuflada com objetos pessoais diversos

Uma carteira com documentos pessoais, dinheiro, cartões bancários, crachá, chave de carro, um pen-drive, uma bateria externa, um rádio

Um notebook da HP quebrado

Itens de Geraldo Medeiros Júnior

Carteira com documentos pessoais, dinheiro, cartões, um molho de chaves e chave de um Jeep.

Itens de Abicieli Silveira Dias Filho

Dois crachás

Itens que não tiveram dono identificado

Uma bolsa preta, um livro de diário de bordo da aeronave preenchido até a página 41, dois livros de diário de bordo em branco, uma pasta da aeronave com manifestos de carga

Um tripé

Mala azul com vestuário e objetos pessoais diversos

Mala preta de rodinhas quebrada, com vestuário e objetos pessoais diversos

Bolsa preta com rodinhas quebrada, com vestuário e objetos pessoais diversos

Mala bege da marca Sestine, quebrada, com vestuário e objetos pessoais diversos